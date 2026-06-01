Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Empresa de tecnologia que iniciou no RS muda de nome, entra na China e investirá R$ 100 milhões

O faturamento deve passar de R$ 700 milhões em 2026 e atingir R$ 1 bilhão em 2027

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