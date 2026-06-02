Empresa de tecnologia amplia operação no Recanto Maestro

Enquanto se espalha pelo mundo já que 20% dos clientes são estrangeiros ou têm operações internacionais, a Insi (ex-Meta) amplia sua operação no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, região central do Estado. É uma obra grande e a unidade passará de 120 a 200 profissionais. A expansão será inaugurada em julho, preveem o CEO e fundador, Telmo Costa, e o vice-presidente, Claudio Carrara. O investimento é de R$ 2,5 milhões.

A empresa de tecnologia, que começou no Rio Grande do Sul e tem sede hoje em São Paulo, investirá R$ 100 milhões nos próximos dois anos. A intenção é faturar R$ 712 milhões 2026 e R$ 1 bilhão em 2027. Saiba mais: Empresa de tecnologia que iniciou no RS muda de nome, entra na China e investirá R$ 100 milhões

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)