Economia gaúcha recua puxada pela indústria

A economia gaúcha voltou a cair em abril, com recuo de 0,73% sobre março. Calculado pelo Banco Central, o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) é considerado uma prévia do PIB. O indicador ficou no patamar de 108,79 pontos, o menor desde janeiro.
Indústria
Em abril, a produção industrial gaúcha caiu 1,6% sobre março, interrompendo uma alta de dois meses consecutivos. O acumulado de 12 meses, porém, tem avanço de 3,9%. Derivados de petróleo e biocombustíveis ajudaram.
Serviços
O volume de serviços avançou 1,4% no mês. Em 12 meses, reduziu a perda para uma queda de 0,3%. Serviços administrativos vão bem.
Comércio
Já a venda do comércio ficou estável, sem alta ou baixa. Em março, tinha batido recorde. Em 12 meses, a alta é de 0,7%. Destaque para venda de artigos de uso pessoal e doméstico, nos quais se encaixam lojas de departamento, brinquedos e artigos esportivos.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: indústria pauta presidenciáveis, banco investigado, novo hospital e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)