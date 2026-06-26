"É grave e um problema mundial de saúde pública", diz ministro da Saúde sobre bets

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, Alexandre Padilha afirmou que a construção sobre o assunto tem que ser feita com Ministério da Fazenda, Congresso e sociedade. Youtube / Reprodução

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defende o avanço de marcos legais para coibir o vício nas bets, as apostas online. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, disse que o Brasil está sugerindo que outros países da Organização Mundial da Saúde (OMS) adotem medidas de restrição:

— É um problema grave. A OMS tem que tratar como problema mundial de saúde pública.

Por aqui, afirmou que a construção tem que ser feita com Ministério da Fazenda, Congresso e sociedade. Citou o tratamento dado ao tabaco (fumo):

— Quando era criança, assistia a um jogo de futebol cheio de propaganda de cigarro. O enfrentamento a essa publicidade foi fundamental para reduzirmos o uso e o impacto na saúde pública. Sou contra a associação quase ostensiva entre esporte e apostas eletrônicas.

O governo federal tem enviado mensagens às pessoas sugerindo que bloqueiem as bets, mas alcança apenas apostas online legalizadas. Criado pelos ministérios da Saúde e da Fazenda, o Observatório Saúde de Apostas Eletrônicas contabilizou, em seis meses, 600 mil pedidos de autoexclusão. Há ainda um autoteste no Meu SUS Digital para identificar sinais de compulsão. Por fim, o governo federal oferece consultas por telemedicina com psiquiatras.

Assista à entrevista

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o que, afinal, é um CDB?

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.