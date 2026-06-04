Donos negociam prédio de shopping fechado após três décadas em Capão da Canoa

Ponto do Shopping das Águas fica na Avenida Paraguassu, 2280. Google Maps / Reprodução

Fechado há poucas semanas, o prédio do Shopping das Águas, no centro de Capão da Canoa, está sendo negociado. Nos últimos meses, em torno de 20 lojas atuavam no local, que fica na Avenida Paraguassu, 2280. Há menos de um ano, o empreendimento, aberto ainda na década de 1990, tentava atrair novas operações.

Procurados pela coluna, os proprietários do imóvel optaram por não se manifestar. À coluna, duas fontes do Litoral disseram que há negociação com grandes marcas para instalarem-se no local. Na cidade, fala-se inclusive em sondagens da multinacional de vestuário C&A. Supermercado e farmácia também estão entre as possibilidades para assumirem o lugar do shopping.

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: farmácia e súper adotam escala 5x2 e marca de moda jovem fecha lojas próprias

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)