Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Donos negociam prédio de shopping fechado após três décadas em Capão da Canoa

Nos últimos meses, o empreendimento estava operando com apenas 20 lojas

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