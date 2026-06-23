Digimais: o que se sabe da investigação da PF que aponta fraude no banco de Edir Macedo

Alvo de mandados de busca e apreensão pela Operação Miragem, da Polícia Federal, o banco Digimais já era alvo de investigações há meses. Sua capacidade financeira de operar vinha sendo questionada por agências de risco. Relatórios do Banco Central, intensificados após o escândalo do Banco Master, foram base da investigação que bloqueia R$ 670 milhões. Uma curiosidade, a instituição tem origem gaúcha. Assista acima à análise no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.