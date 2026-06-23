Digimais: o que se sabe da investigação da PF que aponta fraude no banco de Edir Macedo

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

R$ 670 milhões
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Sua capacidade financeira de operar vinha sendo questionada por agências de risco

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