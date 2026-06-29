Desenrola Adimplentes, consignado Banrisul, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 29.06

Agenda
Governo federal lança o Desenrola Adimplentes. O foco agora é quem paga as contas em dia. Será às 10h, no Palácio do Planalto, com o presidente Lula. A etapa anterior foi para inadimplentes, ou seja, quem estava com dívidas atrasadas.
Com renovação da folha com governo do Rio Grande do Sul por mais cinco anos, o Banrisul oferecerá a partir de hoje empréstimo consignado para funcionários públicos com seis meses de carência para pagamento da primeira parcela. Saiba mais: Com renovação da folha, Banrisul libera consignado para servidores com pagamento em 2027
Petróleo em leve alta, mas com o barril ainda na casa dos US$ 72.
Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para os principais indicadores da economia.
Dados fiscais: o resultado primário do Governo Central.
Fundação Getulio Vargas (FGV) publica o IGP-M de junho, com expectativa de queda de 0,58%.
IBGE realiza o 4º Workshop sobre o Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo.
Pílulas
Dólar caiu 0,20%, para R$ 5,16. Ibovespa subiu 0,76%, aos 173.295 pontos.
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna