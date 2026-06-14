Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Nome do PSTU
Notícia

"Defendemos isenção de imposto de toda família que não tem como pagar", diz pré-candidato Hertz Dias

O pré-candidato à presidência da República falou à Rádio Gaúcha

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS