"Defendemos isenção de imposto de toda família que não tem como pagar", diz pré-candidato Hertz Dias

Qual sua proposta para duas situações que afetam muito a economia brasileira: endividamento alto da população e juro elevado?

80% da população brasileira está endividada, justamente quem paga impostos. Coincidentemente, 80% dos impostos pagos no Brasil para sustentar o Estado vêm da classe trabalhadora. Defendemos que toda a família que comprovar que não tem como pagar tem que ser isenta. Quem tem que pagar impostos no país são os grandes empresários. Se você pegar isenção e sonegação fiscal, o Brasil deixa de arrecadar R$ 1 trilhão por ano. São R$ 600 bilhões de isenção de impostos e R$ 400 bilhões de fraude.

A isenção do Imposto de Renda já foi elevada pelo atual governo. Defende mais?

Claro, e tem que ter a reatualização da tabela, porque você reduz para quem recebe até R$ 5 mil, mas daqui a dois, três anos essas pessoas entrarão novamente no pagamento. A atualização não é feita desde a década de 1990. É muito importante também taxar os grandes bilionários do país. O Brasil é um paraíso para grandes empresas, maior parte dos Estados Unidos. 80% do capital internacional investido no Brasil vêm de lá.

Investimento estrangeiro também traz benefícios para a economia e ajuda a conter a taxa de câmbio, não acha?

Não. Capital excedente de grandes empresários compra empresas públicas edificadas com impostos da classe trabalhadora, que não é consultada sobre passá-las a esses indivíduos. Compram títulos da dívida pública e o juro é elevado para que possam lucrar. E remetem capital para suas matrizes no Exterior. Sequer investem para ampliar o mercado interno do Brasil. Não defendemos só a taxação dessas empresas, mas também a expropriação dos 250 bilionários que controlam a economia, a começar pela reestatização dos setores estratégicos para que o Brasil possa reverter a situação de decadência. Isso passa pela reestatização dos setores ligados ao minério, petróleo, energia e terras raras, controlados por capital internacional. Sem fazer isso, o Brasil não consegue avançar. Defendemos a necessidade de criar uma estatal para a exploração das terras raras.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)