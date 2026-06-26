Decretada falência de metalúrgica que terá fábrica lacrada no Vale do Sinos

Empresa foi criada no final de 2018, em Novo Hamburgo, após a compra da Metalúrgica Daniel. Google Street View / Reprodução

Supera R$ 60 milhões a dívida da Renus Indústria de Metais e Plásticos, empresa de Novo Hamburgo que teve falência decretada. Criada em 2018 após a compra da Metalúrgica Daniel, a companhia estava em recuperação judicial desde 2024. Entre os credores, estão funcionários e os bancos Bradesco e Santander.

A decisão, da Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, aponta descumprimento do plano de reestruturação ao firmar acordos com credores com deságio (desconto) de 75%, embora o máximo fosse de 50%. O juiz Alexandre Kosby Boeira ainda acrescentou que foi desmentida informação da empresa de que um grupo de trabalhadores já tinha sido pago, embora tivessem enviado seus dados um ano antes

Além disso, o juiz considerou frágeis as garantias para quitação das dívidas. A Renus ofereceu um imóvel em Novo Hamburgo, mas o bem tinha dezenas de restrições, inclusive penhoras e garantia em outro processo com a Fazenda Nacional.

Em abril agora de 2026, um incêndio destruiu boa parte do parque fabril da indústria. Mas o magistrado entendeu que o sinistro não foi a causa da quebra, pois a companhia já mostrava incapacidade de cumprir o plano: "A gravidade era pretérita ao sinistro, cujo impacto econômico somente veio a sepultar qualquer capacidade de soerguimento".

Agora com a falência, a Renus tem que apresentar na semana que vem a relação de credores e detalhes de cada dívida. A sede da indústria também será lacrada.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)