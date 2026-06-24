De inadimplência mascarada a CDB agressivo, táticas parecidas usadas por Digimais e Master

Há semelhanças entre os casos dos bancos Digimais e Master. A própria Polícia Federal disse que a tática é parecida. São balanços com patrimônio inflado, inadimplência mascarada, CDBs com rentabilidade acima da média do mercado e uso do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) como "seguro" para alavancar o modelo de negócio estão entre os pontos em comum. Assista acima à análise dos colunistas Giane Guerra e Matheus Schuch sobre o tema no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.