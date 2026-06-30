Da roupa menor ao energético "zero", efeito das canetas emagrecedoras nas vendas

O uso das canetas emagrecedoras avança de forma acelerada, mudando hábitos de consumo. Natalia / stock.adobe.com

O efeito das canetas emagrecedoras foi o assunto de uma roda com varejistas de confecções na 23ª Convenção da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Lajeado. Presidente da CDL Porto Alegre e das redes de lojas Via Condotti e Ishtar, Carlos Klein contou que a venda de moda plus size caiu 40%, consumo que se transferiu a outros tamanhos.

Uma preocupação, porém, foi colocada pelo diretor comercial da Lojas Dullius, Vinícius Dullius, que percebeu uma migração grande de clientes que usam tamanho M para PP. Em tese, uma mulher que usa M não precisaria usar meios como caneta emagrecedora para reduzir a PP. É o uso estético do medicamento que preocupa pelos efeitos colaterais, como destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em entrevista recente ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Mas, além das canetas, há uma redução geral no consumo de açúcar e álcool. No mesmo evento, a CEO da Fruki, Aline Eggers, comentou à coluna que bebidas com esses ingredientes estão perdendo espaço para o aumento no consumo das "zero", seja refrigerante ou energético sem açúcar e cerveja sem álcool.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)