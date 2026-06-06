Da OTAN ao rei, o peso do setor público no South Summit Madrid

A 15ª edição do South Summit Madrid deixou muito mais evidente uma presença pública do que privada em relação às edições anteriores acompanhadas pela coluna desde 2021. A parte de negócios não tinha mais tanto os estandes das grandes corporações para receberem os charmes das startups, mas estava com espaços de vários governos, da comunidade espanhola de Estremadura à prefeitura de Porto Alegre.
A parte de palestras também. Se não estavam CEOs de tantas gigantes de tecnologia como já se teve no South Summit, havia ministro (de transformação digital da área pública), reunião oficial da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e até o rei da Espanha, Felipe VI, assistiu painéis, entregou prêmio e passeou pelos estandes.
A família Benjumea (de Maria, fundadora do evento, a Diego, CEO da coorganizadora IE University) tem fortes relações e atuação política. Exatamente por isso conseguem articular por políticas públicas para o setor, com destaque para a Lei das Startups, que estão tentando aprimorar.
Este papel político é muito importante. Faz com que o evento não seja só o evento, mas um movimento de articulação permanente para o ano todo. Porém, vale retomar o peso do setor privado. A edição espanhola do South Summit Madrid se destacava em relação à brasileira pelos negócios encaminhados ou fechados e pelo seu corredor central (o "coração") tomado de estandes de empresas globais líderes nos seus setores. E, sim, o evento de Porto Alegre é maior em volumes.
* A coluna viajou a Madri a convite da IE University
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de chips, licença de prédio anulada e audiências do porto de Arroio do Sal
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)