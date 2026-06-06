Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Na Espanha
Análise

Da OTAN ao rei, o peso do setor público no South Summit Madrid

A presença de grandes empresas, porém, foi visivelmente menor

Giane Guerra

Direto de Madri

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