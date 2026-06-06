Da OTAN ao rei, o peso do setor público no South Summit Madrid

Evento estava com menos estandes das grandes corporações. South Summit Madrid 2026 / Divulgação

A 15ª edição do South Summit Madrid deixou muito mais evidente uma presença pública do que privada em relação às edições anteriores acompanhadas pela coluna desde 2021. A parte de negócios não tinha mais tanto os estandes das grandes corporações para receberem os charmes das startups, mas estava com espaços de vários governos, da comunidade espanhola de Estremadura à prefeitura de Porto Alegre.

A família Benjumea (de Maria, fundadora do evento, a Diego, CEO da coorganizadora IE University) tem fortes relações e atuação política. Exatamente por isso conseguem articular por políticas públicas para o setor, com destaque para a Lei das Startups, que estão tentando aprimorar.

Este papel político é muito importante. Faz com que o evento não seja só o evento, mas um movimento de articulação permanente para o ano todo. Porém, vale retomar o peso do setor privado. A edição espanhola do South Summit Madrid se destacava em relação à brasileira pelos negócios encaminhados ou fechados e pelo seu corredor central (o "coração") tomado de estandes de empresas globais líderes nos seus setores. E, sim, o evento de Porto Alegre é maior em volumes.

* A coluna viajou a Madri a convite da IE University

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)