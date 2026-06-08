Curso com empresário da família Ling doará cachês para construir escola de ONG

Da conhecida família Ling, William Ling conduzirá um programa de imersão para 20 empresários e executivos e doará seu cachê para a construção da Escola dos Sonhos, da ONG Aldeia da Fraternidade. O empreendedor Guilherme Enck mediará o encontro e também repassará o valor.

A pré-inscrição vai até 17 de julho no site jornadadoempresario.com. O curso será nos dias 15 e 16 de setembro no Instituto Ling, em Porto Alegre. O valor é R$ 12.093,12, com 20% de desconto para associados de algumas entidades empresariais.

William Ling é fundador e presidente do Instituto Ling. Há mais de 50 anos, atua na Évora., holding com fábricas de não-tecidos e embalagens em 10 países.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)