Criatividade, crítica e paciência: como uma universidade de negócios de Madri usa IA

IE University é uma das mais famosas instituições de ensino de empreendedorismo na Europa. IE University / Divulgação

A inteligência artificial (IA) já capta 61% dos investimentos globais de risco, o que inclui startups. Mais do que dobrou desde 2022. Por isso, será o tema do South Summit Madri, que será realizado nesta semana aqui na Espanha.

Uma das mais famosas instituições de ensino de empreendedorismo na Europa, a IE University se destaca pelo estímulo ao uso. Há dois anos, deu aos mais de 10 mil alunos assinaturas de ferramentas de IA.

Coordenadores de cursos explicaram a aplicação em sala de aula. Um exemplo de atividade solicitada ao aluno: fazer uma análise com ajuda de ferramentas de IA, mostrar os prompts usados (como fez as perguntas e dá os comandos ao sistema), avaliar criticamente as respostas recebidas e, então, apresentar sua conclusão.

A nota não depende da resposta final da IA, mas de todo esse processo de construção. Assim, entende-se que a tecnologia reforça o papel do humano e o libera do que tomava tempo, estimulando criatividade e pensamento crítico.

Há diretrizes éticas que o estudante da IE precisa seguir, como verificar os fatos apresentados pela IA e informar quando ela foi usada.

A ideia é formar líderes capazes de empreender com IA. Um desafio: os alunos estão impacientes com o processo, querendo uma produtividade grande e rápida ao usar a IA.

* A coluna viajou a Madri a convite da IE University

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de chips, licença de prédio anulada e audiências do porto de Arroio do Sal

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)