Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Acerto de Contas
Notícia

Consumo no RS, emergências, dívidas do agro, nova financeira, tecnologia gaúcha na Copa e mais, no Acerto de Contas

Programa de economia da Rádio Gaúcha

Giane Guerra

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