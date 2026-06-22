Consumo no RS, emergências, dívidas do agro, nova financeira, tecnologia gaúcha na Copa e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- RS perde para o Paraná posição no ranking nacional de consumo em 2026. Entrevista com sócio da IPC Marketing Editora, Marcos Pazzini.
- Hospital Moinhos de Vento estende à emergência pediátrica suspensão de plano semiprivativo da Unimed. Entrevista com superintendente de Estratégia e Mercado do hospital, Melina Schuch.
- "Gasta muito e acha que atender produtores rurais é bomba fiscal", diz o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em crítica a governo federal.
- Resistência do produtor a renegociar dívida deixa R$ 3 bi fora do Plano Safra e do PL 5122, alerta Banrisul. Entrevista com presidente da instituição financeira, Fernando Lemos.
- Criada com R$ 20 milhões, financeira gaúcha tem de conta digital a Pix e cartão de crédito. Entrevista com fundador e CEO da Plena Pay, Cesar Coimbra.
- Para atrair e reter funcionários, hotel de Porto Alegre adota escalas 5x2 e 12x36. Entrevista com o gerente-geral da Novotel Três Figueiras, Erich Biller.
- Tecnologia que nasceu em garagem no RS é usada por Coca-Cola nos estádios da Copa. Entrevista com fundador e CEO da CWI, Márcio Tesser.
Produção: Isadora Terra e João Pedro Cecchini
Edição de áudio: Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Marcopolo, Be8 e Corsan
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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: operações da Amazon no RS, novas lojas da Renner e tecnologia de POA na Copa do Mundo
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)