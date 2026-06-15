Construtora transfere sede a Porto Alegre e fará prédio de R$ 30 milhões em Canoas

Enquanto transfere sua sede a Porto Alegre, a Flex Construtora e Incorporadora lança um prédio que fará com R$ 30 milhões na Rua Camboatás, 465, bairro Igara, em Canoas, Região Metropolitana. O LINQ Your Place será o terceiro projeto da empresa na cidade. A obra vai exigir 200 empregos e a ideia é vender R$ 50 milhões.

O novo projeto é voltado às faixas 3 e 4 do Minha Casa, Minha Vida, programa do governo federal. A torre terá 13 andares, com 156 apartamentos e seis lojas no térreo. As unidades residenciais terão de 45 a 56 metros quadrados, com sacada e churrasqueira.

As operações administrativas de Canoas e Guaíba virão para a unidade da Capital, que ficará na Avenida Carlos Gomes. Serão 55 funcionários no local. A ideia é lançar projetos também em Porto Alegre.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)