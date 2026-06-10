Começam a chegar equipamentos da reativação da fábrica estatal de chips no RS

Linha antiga da fábrica está em funcionamento. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Começarão a chegar nos próximos dias os equipamentos novos da reativação da fábrica de chips Ceitec (Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada), em Porto Alegre. São máquinas importadas de países como Alemanha, Estados Unidos, Japão e China. Entram no Rio Grande do Sul pelo porto de Rio Grande ou via rodoviária vindos de São Paulo, pois não há capacidade do aeroporto para os aviões cargueiros.

Lembrando que seguem as negociações com a chinesa GPT (Global Power Technology). Esta parceria é importante para entrada da Ceitec no mercado de chips de carbeto de silício, muito usados na indústria de energia. Independentemente disso, a ideia é dar a arrancada na nova produção ainda em 2026.

Em paralelo, segue operando a linha antiga da fábrica, que produz o "RFID", usado no chip para etiquetas (tags) e para o setor automotivo. Além disso, a equipe tenta recuperar equipamentos que estavam parados há 10 anos.

A Ceitec tem os R$ 220 milhões via Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) repassados gradualmente. Recentemente, o governo federal tinha liberado mais R$ 30 milhões de orçamento extra, mas congelou 20%.

Ressurreição

China

Com a guerra comercial dos Estados Unidos, a China intensificou estudos para ocupar mais outros mercados, como América Latina. O Brasil recebeu US$ 6,1 bilhões de investimento chinês em projetos em 2026. O Rio Grande do Sul ficou em sétimo lugar no ranking de Estados.

O governo brasileiro quer transferência de tecnologia e investimentos aqui. As fábricas destes chips aproveitariam, por exemplo, a onda da transição energética dos automóveis, com substituição da gasolina por eletricidade. Os chineses têm metade do mercado mundial de finalização dos semicondutores, mas a fabricação ainda é dominada por Taiwan e Coreia do Sul.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)