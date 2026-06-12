Começa busca de professores para campus de R$ 400 milhões que formará cientistas da computação

Em construção em Gravataí, o Instituto de Tecnologia e Computação (Itec) está iniciando a seleção de professores. Os editais ficarão abertos a inscrições até 31 de agosto. Os professores começarão o trabalho já no início de 2027.
O projeto, noticiado pela coluna ainda no ano passado, prevê investimento privado de R$ 400 milhões. A proposta é formar cientistas da computação em uma graduação de quatro anos. Os estudantes morarão no campus. A primeira turma será 100% de bolsistas. As seguintes terão 70%.
Será um professor para cada 10 alunos. Os candidatos precisam ter doutorado e terão dedicação integral. Nesta primeira fase, são profissionais de Análise e Matemática Aplicada e Fundamentos Matemáticos e Estatísticos da Computação. As disciplinas incluem Cálculo I, Cálculo II, Equações Diferenciais e Matemática Aplicada, Matemática Discreta, Geometria Analítica e Álgebra Linear, Probabilidade e Estatística.
O processo seletivo terá prova escrita, prova didática, prova de títulos e arguição. Os salários não são divulgados.
Os editais podem ser acessados aqui. Relembre o que a coluna noticiou sobre o projeto: Com doação de empresários, RS terá campus de R$ 400 milhões para formar cientistas da computação
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: gigafábrica de IA, R$ 40 milhões em fábrica, ex-hangar da Varig e shopping fechado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)