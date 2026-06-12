Começa busca de professores para campus de R$ 400 milhões que formará cientistas da computação

Em construção em Gravataí, o Instituto de Tecnologia e Computação (Itec) está iniciando a seleção de professores. Os editais ficarão abertos a inscrições até 31 de agosto. Os professores começarão o trabalho já no início de 2027.

O projeto, noticiado pela coluna ainda no ano passado, prevê investimento privado de R$ 400 milhões. A proposta é formar cientistas da computação em uma graduação de quatro anos. Os estudantes morarão no campus. A primeira turma será 100% de bolsistas. As seguintes terão 70%.

Será um professor para cada 10 alunos. Os candidatos precisam ter doutorado e terão dedicação integral. Nesta primeira fase, são profissionais de Análise e Matemática Aplicada e Fundamentos Matemáticos e Estatísticos da Computação. As disciplinas incluem Cálculo I, Cálculo II, Equações Diferenciais e Matemática Aplicada, Matemática Discreta, Geometria Analítica e Álgebra Linear, Probabilidade e Estatística.

O processo seletivo terá prova escrita, prova didática, prova de títulos e arguição. Os salários não são divulgados.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)