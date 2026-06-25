Com R$ 20 milhões, concessionária de rodovias instalará usina de asfalto e laboratório no RS

Usina da CSG terá capacidade de produzir 180 toneladas de asfalto por hora. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

Concessionária de rodovias, Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) construirá com R$ 20 milhões um complexo industrial em Farroupilha. A sede já foi transferida para o município. O terreno de seis hectares fica na RS-122. Serão criados 320 empregos diretos e outros 542 indiretos.

A estrutura terá 7,8 mil metros quadrados com prédio administrativo, dois barracões industriais e laboratório de qualidade. Será instalada uma usina de asfalto com capacidade de produzir 180 toneladas por hora.

O investimento, antecipado aqui pela coluna, será oficializado nesta quinta-feira (25) ao prefeito Jonas Tomazini pelo diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Stockmanns.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)