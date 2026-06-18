Com gasoduto de 190 km, como será a maior obra da Sulgás no RS

Ampliação da rede levará gás natural a nove novos municípios. Sulgás / Reprodução

Destaque do investimento de quase R$ 164 milhões da Sulgás, antecipado pela coluna, a ampliação da rede levará gás natural a nove municípios: Triunfo, São Jerônimo, Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Estrela, Taquari, Venâncio Aires, Lajeado e Santa Cruz do Sul. Deles, seis ainda não recebem de forma canalizada.

Os 190 quilômetros de gasoduto farão o combustível chegar aos vales do Taquari e Rio Pardo. Muito atingidas pela enchente, estas regiões têm comércio e indústria fortes.

Será a maior obra da Sulgás, superando a da Serra. Começará em novembro, com duração de sete a 10 anos. Serão pelo menos três fases, começando pela ligação entre Triunfo (polo petroquímico), Charqueadas e São Jerônimo.

Na primeira etapa, um gasoduto de 10 quilômetros cruzará a cidade de Charqueadas até chegar a São Jerônimo, na margem esquerda do Rio Jacuí. Do outro lado do rio, a rede que termina no polo será expandida até a região mais próxima ao centro de Triunfo. Isso chama-se "redundância", para garantir fornecimento contínuo mesmo com intercorrência em algum ponto da rede.

A segunda etapa ligará Triunfo a Mariante, distrito de Venâncio Aires. Será a parte mais complexa da obra porque a rede vai cruzar pelos rios Jacuí e Taquari. A previsão é de que o gás passe pelo leito.

Já a fase três irá de Mariante a Lajeado e Santa Cruz.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)