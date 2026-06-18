Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Até 10 anos
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Com gasoduto de 190 km, como será a maior obra da Sulgás no RS

Dentro dos R$ 164 milhões anunciados, projeto levará gás natural aos vales do Taquari e Rio Pardo

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