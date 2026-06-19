Com fim da 6x1, pagar descanso remunerado elevará em 20% custo de escolas com professores

A solução para as escolas? Ser igual aos bancários, que têm jornada 5x2, mas somente um dos dias é considerado repouso. Jefferson Botega / Agencia RBS

Escolas privadas terão, além de custo 10% maior com a redução de 44 para 40 horas semanais da jornada dos professores, um aumento de 20% com o pagamento do repouso remunerado. Com o fim da escala 6x1, passará de 1/6 para 2/5. O cálculo é do Sindicato das Empresas de Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS), que acrescenta que a maior parte dos profissionais recebe por hora aula e, eventualmente, trabalha aos sábados. Exemplos:

1. Escala 6x1: 1/6 de repouso remunerado

20 horas semanais

Valor-hora de R$ 35

Remuneração mensal do trabalho (4,5 semanas) = R$ 3.150

1/6 de repouso = R$ 3.150 / 6 = R$ 525

Salário mensal bruto = R$ 3.150 + R$ 525 = R$ 3.675

2. Escala 5x2 = 2/5 de repouso remunerado

20 horas semanais

Valor-hora de R$ 35

Remuneração mensal do trabalho (4,5 semanas) = R$ 3.150

2/5 de repouso = R$ 3.150 x 2/5 = R$ 1.260

Salário mensal bruto = R$ 3.150 + R$ 1.260 = R$ 4.410

Variação em relação ao exemplo anterior: R$ 735 (+20%)

A solução? Ser igual aos bancários, que têm jornada 5x2, mas somente um dos dias é considerado repouso. Mas isso precisa estar explicitado em lei, seja na Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que tramita no Congresso, ou em regulamentação. Caso contrário, o Sinepe/RS avisa que terá impacto nas mensalidades escolares já em 2027.

A articulação do ensino privado em Brasília está ocorrendo. Em paralelo, o relator do projeto de regulamentação da PEC do 6x1, deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA), já tem dito que mudará o texto para evitar impacto em horas extras e no cálculo do descanso remunerado.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)