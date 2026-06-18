Cobrança indevida: entenda o ressarcimento que o Itaú fará a clientes

Afinal, do que se trata o ressarcimento que o Itaú fará a clientes? O esperado é que o banco faça comunicados a quem tem direito a receber algum valor, mas também é indicado que o consumidor confira seus registros de pagamentos feitos entre 2011 e 2025. Entenda no detalhe no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
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