Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Pergunta do leitor
Notícia

Cobrança indevida: como deve ser o ressarcimento a clientes do Itaú

O acordo na Justiça trata de pagamentos feitos entre 2011 e 2025

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