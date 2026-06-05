Cobrança indevida: como deve ser o ressarcimento a clientes do Itaú

Itaú fechou acordo para ressarcir clientes. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Do que se trata o ressarcimento que o Itaú fará a clientes? A pergunta tem sido enviada por leitores e ouvintes da Rádio Gaúcha, então a coluna resgata esta informação. Ainda em fevereiro, o banco fechou acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) para devolver dinheiro a pessoas que tiveram cobranças indevidas de seguros entre 3 de junho de 2011 e 18 de dezembro de 2025. Havia uma ação civil pública na Justiça de Minas Gerais, mas é um problema de abrangência nacional.

O esperado é que o Itaú faça comunicados aos clientes que têm direito ao valor. Procedimento que deve ser feito por dois anos. Além disso, precisa prestar contas à Justiça sobre os pagamentos.

Porém, o indicado é que o cliente também confira seus registros deste período para identificar se pagou seguro sem ter autorizado contratação e se ele continuou sendo cobrado mesmo após pedido de cancelamento.

Contatos com o banco para pedido de ressarcimento: evidenciascontratacaoseguros@correio.itau.com.br e telefone 3004-8428.

O pagamento, será por Pix, Ted, depósito, crédito no cartão ou, se não tiver mais conta no Itaú, será via Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central, ou ordem de pagamento. Em tempo: não há cobrança alguma pelo ressarcimento. Se alguém solicitar isso, é golpe.

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