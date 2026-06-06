Cidade do norte do RS quer instalar centro tecnológico em parque turístico

Centro tecnológico seria montado no Parque Municipal da Faguense, também conhecido como Parque Arcangelo Busatto, em Frederico Westphalen. Jardel Pires / Arquivo Pessoal

Um parque em no norte do Estado poderá dar espaço a um centro de tecnologia e desenvolvimento de startups. Como a foto acima mostra, ainda é uma intenção, idealizada pelo coordenador da área na Associação Comercial de Frederico Westphalen, Jardel Pires, que reúne empresários e pessoas do setor público para colocar o projeto em pé.

— Falta um lugar aqui onde buscarmos informações, ter apoio a startups, pensar em ideias e inovar — diz.

Uma área do Parque Municipal da Faguense (o turístico Parque Arcangelo Busatto) já foi cedida pela prefeitura. A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) fará o projeto, com ajuda do Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria (InovaTec, UFSM).

Gerente do InovaTec, Luciano Schuch pretende mapear o que instituições de ensino da região estão fazendo para unir esforços. No segundo semestre, serão feitos "ideathons", mais um tipo de competição para provocar inovações, que poderão resultar em uma incubadora.

Ainda não se sabe nem o investimento necessário no projeto, mas já se sonha em, no futuro, ter um "condomínio" de empresas com aluguel dos espaços para manter financeiramente o centro.

Primeira reunião de trabalho para tirar o centro tecnológico e de inovação de Frederico Westphalen foi realizada na UFSM. UFSM / Divulgação

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: farmácia e súper adotam escala 5x2 e marca de moda jovem fecha lojas próprias

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)