Ceasa ouvirá postos de combustível sobre licitação 

Posto de combustível já possui as licenças na prefeitura de Porto Alegre. Ceasa / Divulgação

A Ceasa receberá nas próximas semanas interessados em instalar posto de combustível no complexo de Porto Alegre, que fica no bairro Anchieta. O convite já saiu no Diário Oficial do Estado. Segundo o presidente, Ailton dos Santos Machado, a ideia é colher informações para elaborar a licitação de concessão da área. A adesão pode ser pelo e-mail licitacoes@ceasa.rs.gov.br.

O posto de combustível e outros serviços entram em um projeto maior que podea chegar a R$ 65 milhões em investimento com objetivo de aumentar a receita da Ceasa. Chega a parecer um "shopping a céu aberto", como a coluna noticiou à época, ainda na gestão anterior. Relembre: O projeto que prevê transformar a Ceasa quase em um shopping a céu aberto; veja imagens

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)