Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Carrefour coloca à venda dois grandes terrenos na Região Metropolitana

Um deles é oferecido por R$ 10,9 millhões

Isadora Terra

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Giane Guerra

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