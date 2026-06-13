Carrefour coloca à venda dois grandes terrenos na Região Metropolitana

Dois terrenos do Carrefour estão à venda na região metropolitana de Porto Alegre. O maior fica em Cachoeirinha, na Rua das Missões, no bairro Vila Vista Alegre. A área de 17 mil metros quadrados está a poucos metros da Avenida General Flores da Cunha. O valor não está no site Carrefour Property, mas a coluna apurou que é R$ 10,9 milhões. O anúncio, aliás, chega a mencionar Porto Alegre, mas este não é na Capital.
Já a segunda área fica em Porto alegre. O terreno tem 3,1 mil metros quadrados e fica na Rua dos Maias, 1010, no bairro Santa Rosa de Lima, na Zona Norte. É bem próximo da divisa com Alvorada.
O Carrefour Property é o braço imobiliário do grupo francês, que inclusive administra shoppings. A divisão criou uma plataforma para anunciar e comercializar os imóveis. Recentemente, colocou à venda o campus corporativo em uma área de 45 mil metros quadrados em Tamboré, na Grande São Paulo, medida que faz parte de uma reorganização administrativa.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: gigafábrica de IA, R$ 40 milhões em fábrica, ex-hangar da Varig e shopping fechado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)