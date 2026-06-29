BRDE construirá nova sede em terreno de 15 mil m² no bairro Praia de Belas

A ideia é que a obra da nova sede do BRDE fique pronta em três anos. BRDE / Divulgação

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) terá uma nova sede em Porto Alegre. Ficará na Avenida Borges de Medeiros, 2022, no bairro Praia de Belas. O terreno já é da instituição, mas hoje tem um posto de combustível. São 15 mil metros quadrados.

O projeto inicial feito pela Santini & Rocha Arquitetos custou R$ 1 milhão e trouxe adaptações contra cheias, já que o bairro ficou alagado na enchente de 2024. Os andares inferiores são mais vazios, pelo que mostra a imagem enviada em primeira mão à coluna. O investimento total previsto, porém, não é informado.

A ideia é que a obra fique pronta em três anos. O BRDE abriu consulta técnica preliminar para então formular o edital, evitando aditivos. Contribuições podem ser enviadas até 23 de julho pelo e-mail copel@brde.com.br.

A instituição completou 65 anos agora em 2026. A sede atual fica na Rua Uruguai, no Centro.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)