Brasileira Luiza Trajano receberá prêmio entregue pelo rei da Espanha no South Summit Madri

Luiza Helena Trajano já esteve no South Summit Brazil, realizado anualmente em Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

A brasileira Luiza Helena Trajano receberá o prêmio South Summit Leadership Award nesta edição do evento, que começa na quarta-feira (3) aqui em Madri, na Espanha. A homenagem será entregue pelo rei Felipe VI.

A empresária foi escolhida pela trajetória empreendedora e pelo trabalho contra a desigualdade racial e de gênero: "utilizando sua posição para impulsionar mudanças reais na sociedade." É dado destaque para o Grupo Mulheres do Brasil, fundado por Luiza em 2013 e que está com 140 mil participantes. Ela é, hoje, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza (o Magalu), uma das maiores redes de varejo do Brasil.

Aqui no South Summit Madri, realizado junto com a IE University, Luiza também participará de um painel com a CEO do evento, María Benjumea, para falar sobre construção de empresas e comunidades transformadoras, além do papel da mulher.

A coluna fará, novamente, a cobertura do evento que é a origem do South Summit Brazil, realizado anualmente em Porto Alegre.

* A coluna viajou a Madri a convite da IE University

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)