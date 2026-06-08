Barreira da UE à carne, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 08.06

Agenda

Atenção às reações do governo brasileiro à oficialização pela União Europeia de proibir a compra de carne brasileira com a alegação de que o Brasil não consegue provar que não usa antimicrobianos (que inclui antibióticos). Vale para carne bovina, de aves, pescado, tripas, ovos e mel. O presidente Lula deve participar da discussão. Na Europa, a situação é tratada, inclusive pela imprensa, como uma situação sanitária mesmo. Por aqui, as conjecturas são de que é uma medida protecionista pressionada pelo agro europeu. Países como Argentina e Uruguai não tiveram a proibição.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Irã lançou mísseis balísticos contra Israel pela primeira vez desde a entrada em vigor do cessar-fogo, em 8 de abril. Petróleo começa a manhã em alta de quase 4%, com o barril a US$ 97.

Assembleia de associados da cooperativa Piá, de Nova Petrópolis. Será votada uma parceria comercial. Não são divulgados detalhes, mas o mercado cogita que seja com a Tirol.

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Pílulas

Dólar subiu 1,78%, para R$ 5,15. Ibovespa caiu 0,77%, aos 169.019 pontos.

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