Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Baque de US$ 1,8 bi
Análise

Barreira à carne: falha do Brasil e/ou protecionismo da Europa?

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