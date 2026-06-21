Banrisul fez 321 cadastros para compra de carro com juro menor para taxista e motorista de aplicativo

O Banrisul cadastrou 321 operações na sexta-feira (19), primeiro dia do Move Brasil Táxi e Aplicativos, programa do governo federal com juro reduzido para taxistas e motoristas de aplicativo financiarem a compra de carro. O presidente do banco, Fernando Lemos, diz que o sistema está funcionando muito bem com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
No país, o crédito chegará a R$ 30 bilhões. As taxas de juros vão ser de até 0,99% ao mês para homens e até 0,91% ao mês para mulheres. O prazo de financiamento é de até 72 meses, com seis meses de carência. Os veículos podem custar até R$ 150 mil e precisam ser flex, elétrico ou híbrido a etanol.
Vice-presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS) e executivo do Grupo Iesa, Ambrosio Pesce Neto conta que a entidade fez um acerto prévio com o Banrisul para facilitar o crédito porque muitos clientes são correntistas.
CEO do Grupo Sponchiado, Jose Luiz Lima Moreira confirmou que o sistema rodou perfeitamente com o BNDES e instituições financeiras desde a manhã de sexta. Acrescentou que o fluxo de clientes foi forte nas lojas em busca de informações sobre as condições de compra.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: operações da Amazon no RS, novas lojas da Renner e tecnologia de POA na Copa do Mundo
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)