Banrisul fez 321 cadastros para compra de carro com juro menor para taxista e motorista de aplicativo

O Banrisul cadastrou 321 operações na sexta-feira (19), primeiro dia do Move Brasil Táxi e Aplicativos, programa do governo federal com juro reduzido para taxistas e motoristas de aplicativo financiarem a compra de carro. O presidente do banco, Fernando Lemos, diz que o sistema está funcionando muito bem com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

No país, o crédito chegará a R$ 30 bilhões. As taxas de juros vão ser de até 0,99% ao mês para homens e até 0,91% ao mês para mulheres. O prazo de financiamento é de até 72 meses, com seis meses de carência. Os veículos podem custar até R$ 150 mil e precisam ser flex, elétrico ou híbrido a etanol.

Vice-presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS) e executivo do Grupo Iesa, Ambrosio Pesce Neto conta que a entidade fez um acerto prévio com o Banrisul para facilitar o crédito porque muitos clientes são correntistas.

CEO do Grupo Sponchiado, Jose Luiz Lima Moreira confirmou que o sistema rodou perfeitamente com o BNDES e instituições financeiras desde a manhã de sexta. Acrescentou que o fluxo de clientes foi forte nas lojas em busca de informações sobre as condições de compra.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)