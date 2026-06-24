Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Banrisul compra novo andar de 1,8 mil m² de prédio no Centro: "Precisamos de um pulmão"

O banco passará a ter 17 andares da estrutura, onde fica sua sede em Porto Alegre

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