Banrisul compra novo andar de 1,8 mil m² de prédio no Centro: "Precisamos de um pulmão"

O Banrisul assumirá mais um andar do prédio de 22 pavimentos onde fica sua sede bem no centro de Porto Alegre, na Rua Caldas Júnior, 108. O banco passará a ter 17 andares. O novo espaço tem 1,8 mil metros quadrados e poderá ter 170 pessoas trabalhando.

Estava com a Corsan, mas foi devolvido após a compra pela Aegea. A coluna esteve no local e conheceu as áreas já reformadas do prédio. Depois, o plano é revitalizar a fachada. Lembrando que o Banrisul também ocupa vários prédios no entorno com suas operações.

— Faremos realocação de áreas técnicas. Estamos atualizando todo o prédio, então sempre precisamos de "um pulmão" para deslocar áreas onde faremos as intervenções. Concluímos o PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio), que exige menos pessoas por área — detalha o presidente, Fernando Lemos.

A compra ocorreu por meio de uma permuta com a Secretaria Estadual do Planejamento por um prédio na Zona Sul onde tem um Tudo Fácil. O banco pagará R$ 2,825 milhões de complemento.

Atualização: Inicialmente, foi informado que o prédio era da Fazenda, mas é do Planejamento. Texto corrigido às 12h33min.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)