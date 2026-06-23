Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Operação da PF
Análise

Banco Digimais: a famosa manobra “Zé com Zé” e a tática do FGC, bancado por todos nós 

O grupo de Edir Macedo está com R$ 670 milhões bloqueados 

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