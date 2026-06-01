As 10 empresas que negociam instalação em distritos industriais do RS

Distrito industrial de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Claudio Jr. / Prefeitura de Alvorada

Há 10 projetos de empresas que estão em fase contratual ou de licenciamento para futura implantação em distritos industriais do Rio Grande do Sul. Os terrenos têm incentivo por meio do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi), que dá até 90% de desconto para compra para instalar indústrias e até 50% para atividades como logística e manutenção.

As empresas e as localizações dos projetos:

AC Portas e Madeiras Beneficiadas Eireli — Alvorada/Viamão Metalúrgica Rolim Ltda — Alvorada/Viamão AGM Operadora Portuária Ltda — Rio Grande Hunter e Rodrigues (AMD Metalúrgica) — Cachoeira do Sul John Deere Brasil Ltda — Montenegro/Triunfo Recitires Com e Reciclagem Prod Borracha — Alvorada/Viamão AMSP Brasil Serv, Portuários e Logística Ltda — Rio Grande Berlinerluft do Brasil Ind e Com Ltda — Alvorada/Viamão Pré Infra — Alvorada/Viamão Unifertil Universal Fertilizantes — Rio Grande

Mais de 600 hectares

O Rio Grande do Sul ainda tem mais de 636 hectares em distritos industriais disponíveis para incentivo por meio do Proedi. O programa é operado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Os projetos pontuam de acordo com a atividade econômica a ser realizada, impacto ambiental, intensidade tecnológica, geração de empregos, entre outros, até chegar ao abatimento máximo.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)