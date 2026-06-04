Aqui na Espanha, também se tenta cortar a jornada de trabalho e reduzir a "siesta"

Em debate quente no Brasil, a jornada de trabalho também gera discussões na Espanha, onde a coluna acompanha o South Summit Madri (assista acima), não há limitação de dias na semana, ou seja é permitida a escala 6x1, mas a maioria é 5x2. Já o máximo semanal é de 40 horas e há uma proposta do governo espanhol para reduzir a 37,5 horas, travada no Congresso. Em paralelo, foi reduzida a 35 horas a jornada do servidor público.

Em média, porém, os espanhóis trabalham 36,3 horas por semana — meia hora acima da média europeia e acima das 33,9 horas da Alemanha. Parte da explicação está na grande quantidade de trabalhadores em tempo parcial e nos acordos com empresas.

Outro tema em debate é a chamada "jornada partida", uma característica tradicional da Espanha. Em muitas empresas, há uma pausa longa no almoço (de até três horas!), associada à famosa siesta. O resultado é que as pessoas passam mais tempo fora de casa, mesmo sem trabalhar mais horas efetivamente. Por isso, cresce a pressão para encurtar esses intervalos e concentrar a jornada.

Em entrevista à coluna em Madri, o presidente da IE University (universidade de negócios), Diego Benjumea, defendeu cautela na discussão sobre a redução da carga horária.

- Não é uma questão de horas apenas, mas de produtividade. Temos que trabalhar muito e ser muito produtivos se queremos manter a qualidade de vida, que é fantástica na Europa, mas é cara.

Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano (homenageada aqui no South Summit Madri) disse que não pode dar sua opinião pessoal porque se comprometeu com o Instituto de Desenvolvimento do Varejo (IDV), mas não acredita que será necessário o varejo voltar a fechar domingos no Brasil caso a proposta passe no Congresso (está no Senado). Defende a negociação entre empresas e trabalhadores para encontrar novos formatos, como talvez abrir as lojas mais tarde.

* A coluna viajou a Madri a convite da IE University

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