Aprovada venda ao Banrisul da folha salarial de servidores do Estado por R$ 1,26 bilhão

Banrisul e o governo gaúcho têm contrato em vigor desde 2016 e renegociavam um novo. Reinaldo Foltz / Banrisul / Divulgação

Foi acertada com o Banrisul a venda da folha de pagamento dos servidores estaduais. O contrato, ainda a ser formalizado, terá duração de cinco anos. A renegociação com o governo do Estado ocorria já há alguns meses. Os termos foram aprovados pelo conselho do banco nesta quinta-feira (18).

O Banrisul pagará ao Estado R$ 1,229 bilhão pelos servidores da administração direta e do Instituto de Previdência do Estado (IPE), mais R$ 35 milhões de autarquias e fundações. No total, fica R$ 1,264 bilhão. Ficou definido o preço de R$ 70 por CPF de servidor ao mês.

Banrisul e governo gaúcho têm contrato em vigor desde 2016, com validade de 10 anos – ou seja, vence agora. À época, o acordo foi negociado em R$ 1,2 bilhão.

A administração do salário dos servidores estaduais é importante fonte de receita do Banrisul. Com o contrato, o banco pode, por exemplo, oferecer operações com desconto em folha, como crédito consignado.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)