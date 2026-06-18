Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Por cinco anos
Notícia

Aprovada venda ao Banrisul da folha salarial de servidores do Estado por R$ 1,26 bilhão

A administração dos salários é fonte de receita para o banco

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