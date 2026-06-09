Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Desconto de 50%
Notícia

Aprovada tarifa social da Corsan para 240 mil famílias, exigindo reajuste de 5,76% a todos os consumidores

A fatura poderá cair à metade para 2 milhões de gaúchos

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