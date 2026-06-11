Após voltar a ranking mundial, hotel de Gramado quer tirar do papel projetos em SC e SP

Hotel Colline de France, de Gramado, foi considerado segundo melhor do mundo por turistas. Colline de France / Divulgação

O hotel Colline de France, de Gramado, conseguiu voltar ao ranking Traveller’s Choice – Best of the Best, do TripAdvisor, agora em 2026. Em 2024, foi considerado o melhor do mundo, ficou de fora em 2025 e agora retornou no segundo lugar. No Brasil e na América do Sul, ficou em primeiro, com diária que parte de R$ 1,2 mil. O ranking mundial foi liderado pelo GH Universal, em Bandung, na Indonésia, com diária a partir de R$ 200.

Expansão pelo país

A expectativa é de que saiam do papel projetos anunciados em 2024, como o de Balneário Camboriú (SC) com hotel de 12 mil metros quadrados e duas torres residenciais que somarão 30 mil metros. Está buscando aprovação, diz o sócio Jonas Caliari Tomazi. A novidade é que o aporte pode chegar a R$ 350 milhões. Ainda em Santa Catarina, tem outro projeto em São Joaquim em parceria com uma empresa local, que fará o aporte financeiro. Será o Colline Résidences Quinta da Neve. Ainda espera ter empreendimento em São Paulo e o do Rio de Janeiro, de R$ 168 milhões.

Não é multipropriedade

O Colline de France não adota o modelo de multipropriedade, com venda de fração do imóvel.

— Não sou contra nada. Cada um escolhe seu modelo. Não optamos porque o Colline precisa ser mais exclusivo.

Sobre Gramado

O empresário não concorda com a suspensão de projetos novos, determinada pela prefeitura.

— Não gosto quando ocorrem intervenções públicas no setor empresarial. Se fosse em 2018, não existiríamos. Quando surgiram resorts, acharam ruim, mas foi bom porque melhoraram o padrão de Gramado. O que precisamos melhorar é a mobilidade urbana.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)