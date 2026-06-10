Aos 74 anos, fast-food criado em Copacabana retoma expansão gaúcha freada na enchente

Unidade do Bob's aberta em 2025 em Santa Rosa, no noroeste do RS. Bob's / Divulgação

Famoso fast-food fundado em 1952 em Copacabana, no Rio de janeiro, o Bob's retoma o plano de expansão pelo Rio Grande do Sul que foi freado na enchente de 2024. A rede queria fechar aquele ano com 25 unidades no Estado. Agora, está com 23 franquias e pretende abrir mais cinco lojas neste ano, além de dois quiosques de sorvetes e milk-shakes.

O plano inclui chegada a Vacaria com drive-thru e venda de hambúrgueres no balcão e uma nova operação no centro de Pelotas. Diretor de expansão, Fabiano Lima diz que Santa Maria, Gravataí, Novo Hamburgo e Passo Fundo também estão no radar.

— Grande Porto Alegre ainda tem muito espaço, como Canoas e Guaíba, além da própria Capital. Estamos olhando também Serra, Noroeste e Sul. Abrimos loja em Camaquã recentemente — diz Lima.

Cada franquia de loja exige em média R$ 1,2 milhão, com 13 empregos. Quiosque parte de R$ 300 mil, com quatro funcionários. No país, o Bob's projeta abrir 156 pontos em 2026.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)