Antiga loja do Carrefour dará lugar a 50º supermercado de rede da Serra

Abrirá na quinta-feira (11) o supermercado que ocupará o prédio do antigo hipermercado Carrefour em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Será a 50ª unidade da rede Andreazza, de Caxias do Sul. A compra do ponto ocorreu há um ano, como a coluna noticiou à época. O alvará foi emitido pela prefeitura na semana passada. O investimento não é informado.
Este Carrefour foi fechado no final de 2023 pelo grupo francês, que comprou a loja do Grupo Big um ano antes.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de chips, licença de prédio anulada e audiências do porto de Arroio do Sal
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)