Alta do diesel deixa alimentos mais caros; veja o que mais sobe no RS

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Inflação
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