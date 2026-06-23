A origem gaúcha do Digimais, banco de Edir Macedo alvo de operação da PF de R$ 670 milhões

Alvo de operação da Polícia Federal nesta terça-feira (23), o Banco Digimais tem origem gaúcha. É o antigo Banco Renner, criado como Banco A.J. Renner em 1981 em Porto Alegre pela família Renner, também fundadora da Lojas Renner. O nome, aliás, era uma alusão a Antônio Jacob Renner, o patriarca e fundador da varejista, que hoje tem controle pulverizado na bolsa de valores.

As empresas, portanto, não têm mais ligação. Em 2020, o Banco Renner mudou seu nome para Banco Digimais. Na época, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, bispo Edir Macedo, havia assumido, com autorização do Banco Central, o controle da empresa, da qual já possuía 49% de participação.

Antes ainda, em 2017, chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma disputa pelo uso do nome. A corte determinou que a varejista não precisaria indenizar o banco por uso indevido da marca Renner, mas não poderia mais utilizá-la para oferecer produtos financeiros, como linhas de crédito. Porém, em 2024, a Lojas Renner comprou, por meio da sua instituição financeira Realize, o direito de uso das marcas Banco Renner, Renner, Renner Banco e Rennercard. Elas podem, desde então, ser utilizadas em produtos e serviços financeiros. O valor desta negociação foi de R$ 35 milhões.

Nos últimos meses, uma negociação avançava para compra do Digimais pelo BTG Pactual. Esperava, porém, um empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que exigia uma série de documentos, e uma aprovação mais rápida do Banco Central.

Em janeiro de 2025, Macedo chegou a transferir o controle do Digimais para o empresário Maurício Quadrado, ex-sócio do Master e atual dono do BlueBank. Porém, não foi enviada toda a documentação ao Banco Central e Quadrado acabou desistindo do negócio, já aprovado pelo Conselho de Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A operação

A Polícia Federal (PF) realiza a Operação Miragem, que visa desarticular um esquema fraudulento ligado ao banco Digimais, do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e um dos alvos. São cumpridos nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. Decisão judicial autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados e o sequestro e bloqueio de bens e valores de até R$ 670 milhões.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)