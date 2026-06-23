Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Fraude
Notícia

A origem gaúcha do Digimais, banco de Edir Macedo alvo de operação da PF de R$ 670 milhões

Instituição é da década de 1980, mas foi comprada pelo bispo em 2020

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS