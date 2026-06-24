A orientação da Fetag para dívidas rurais enquanto PL 5122 tramita no Congresso: "Para evitar bola de neve"

Projeto de Lei 5122 enfrenta resistência do governo federal devido ao impacto fiscal. Renan Mattos / Agencia RBS

Complementando o alerta feito pelo Banrisul recentemente aqui na coluna, o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Eugênio Zanetti, recomenda aos produtores que não resistam a pagar e negociar suas dívidas à espera do PL 5122, o projeto de lei da renegociação rural que tramita no Congresso.

— Quem tem recurso disponível ou outras alternativas, deve pagar para evitar que vire bola de neve. Quem não pode, deve aceitar as condições de renegociação que estão postas (pelos bancos) — enfatizou à coluna.

Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Eugênio Zanetti, reforça alerta para dívidas dos produtores. Fetag-RS / Divulgação

No caso de dívidas de custeio, poderão acessar a renegociação, caso aprovado o PL, contratos inadimplentes em 30 de abril e operações com pagamento em dia, mas em busca de condições melhores. Porém, muitas contas estão para vencer em junho, julho e agosto, meses tradicionais de tomada de crédito e renegociação. São de rolagens de dívidas de safras anteriores a de 2025/2026, que não entra no PL. No caso de dívidas de investimento, é mais restrito ainda. Só poderá renegociar pelo PL dívida que estava inadimplente em 30 de abril. As demais não se enquadrarão. E há risco ainda de ficarem de fora do Plano Safra.

— A Fetag segue trabalhando para uma medida estrutural, que não será apenas paliativa. Mas não depende das federações e sim do governo entender a dimensão do problema — diz Zanetti.

E reforçando: dívidas da safra 2025/2026 não poderão ser renegociadas pelo PL 5122. O texto foi aprovado no Senado e voltou à Câmara dos Deputados por ter sido alterado. Enfrenta resistência do governo federal devido ao impacto fiscal.

A coluna quando foi procurada pelo presidente do Banrisul, Fernando Lemos: Resistência do produtor a renegociar dívida deixa R$ 3 bi fora do Plano Safra e do PL 5122, alerta Banrisul: "Agro vai parar"

O assunto foi pauta de entrevista da coluna com o governador: "Gasta muito e acha que atender produtores rurais é bomba fiscal", diz Leite em crítica a governo federal

E teve resposta do deputado Paulo Pimenta: Pimenta rebate crítica de Leite

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)