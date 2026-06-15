Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Nova concessão
Notícia

"A divisão potencializa Paraná-SC para investir nos demais", diz diretor de Outorgas sobre leilão fatiado das ferrovias

Representante do Ministério dos Transportes deu entrevista à Gaúcha respondendo aos temores locais sobre a disputa para assumir a Malha Sul

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS