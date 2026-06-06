A crise imobiliária na Espanha e o anúncio de "gigafábricas" de IA no South Summit 

Diretamente de Madri, no encerramento do South Summit, a colunista Giane Guerra comenta a crise no setor imobiliário da Espanha e planos bilionários do governo espanhol para erguer "gigafábricas" de inteligência artificial (IA) em parceria com o setor privado. Assista acima o trecho do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
* A coluna viajou a Madri a convite da IE University
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de chips, licença de prédio anulada e audiências do porto de Arroio do Sal
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)