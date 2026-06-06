Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

A crise imobiliária na Espanha e o anúncio de "gigafábricas" de IA no South Summit 

O país está com o maior crescimento da Europa, o que traz desafios

Giane Guerra

Direto de Madri

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