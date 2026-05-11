Varejista gaúcha dobra prejuízo e ações despencam

A Quero-Quero tem ações negociadas na bolsa de valores de São Paulo. Divulgação Quero-Quero

Varejista com sede no Rio Grande do Sul, a Quero-Quero viu suas ações despencarem 21% na última sexta-feira (8). O mercado reagiu a mais um balanço financeiro ruim da companhia, que tem capital aberto na bolsa de valores de São Paulo, a B3.

Um baque veio do prejuízo, que dobrou. Subiu a R$ 61,7 milhões no primeiro trimestre de 2026, 98% acima do mesmo período do ano passado.

A Quero-Quero está com 574 lojas. Nos primeiros três meses do ano, fechou 14 unidades e abriu duas. A dívida supera R$ 204 milhões.

A empresa teve uma forte expansão no período da pandemia, com demanda crescente por materiais de construção quando as pessoas ficavam mais em casa e reformavam a residência. A queda geral no setor refletiu na rede. Além disso, a alta do juro e o endividamento do perfil de cliente reduzem margens dos serviços financeiros da varejista.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: súper lança cartão de crédito, avanço no porto de R$ 6,5 bi e RJ da Cotribá suspensa

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)