Varejista gaúcha com 101 lojas terá calças e vestidos com tecido de celulose

Peças de verão vão chegar às lojas quando o inverno acabar. Grupo Grazziotin / Divulgação

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

De Passo Fundo, a varejista gaúcha Grazziotin terá novamente tecido de celulose em peças da coleção para o próximo verão. Calças jeans femininas e vestidos da marca própria Grafhia serão de liocel, fibra natural oriunda da madeira. As roupas chegarão às prateleiras assim que o inverno acabar.

— Fizemos pesquisas, encaminhamos aos fornecedores e introduzimos o liocel há algumas coleções. Lembrando que cliente pede conforto e durabilidade — conta a diretora comercial Luciane Sena Modernel.

As roupas sustentáveis serão fabricadas pela Souza Campos, de São Paulo, que faz desde a transformação da polpa da madeira para ter o insumo. O tecido sustentável acaba por elevar o preço das peças em relação às demais. Cada uma custará de R$ 129 a R$ 219. A diretora Luciane antecipa que está se testando agora o uso do liocel para camisas masculinas.

A Grazziotin tem 101 lojas espalhadas pelos três Estados Sul e emprega 700 funcionários.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: avança projeto de US$ 300 bi no RS, varejista dobra prejuízo e farmácia dispara lucro.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)