Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Varejista gaúcha com 101 lojas terá calças e vestidos com tecido de celulose

Peças com apelo sustentável custarão de R$ 129 a R$ 219

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