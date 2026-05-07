"Vamos analisar com o carinho que o povo gaúcho merece", diz ministra da Casa Civil sobre suspensão da dívida do RS

"Vamos analisar com o carinho que o povo gaúcho merece", respondeu a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, quando questionada pela coluna sobre a possibilidade de prorrogar a suspensão da dívida com a União. Isso foi autorizado após a enchente para o Estado usar este dinheiro na reconstrução. O governador Eduardo Leite tenta agora ampliar o prazo para destinar o recurso à irrigação. A ministra terá reunião com Leite no Rio Grande do Sul ainda nesta quinta-feira (7), quando o assunto deve ser tratado. A agenda foi solicitada pelo governador no início da semana e aproveitou-se a vinda de Miriam para fazer o encontro. Assista à entrevista acima no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, ou ouça a íntegra diretamente abaixo: