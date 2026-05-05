Janela para vender vinho é instalada em restaurante de Gramado; taça sai a R$ 55

A ideia é vender 300 taças de vinho já na primeira semana. Jolimont / Divulgação

Uma janela com uma torneira de vinho "se abrirá" na quinta-feira (7) para quem passar pela Rua Coberta, em Gramado. A novidade foi instalada pela Vinícola Jolimont no restaurante Cave 48. A ideia é atender turistas que não querem parar para beber, mas continuar o passeio, diz a CEO Janaina Rysdyk.

A torneira terá vinho tinto suave, branco suave, Morro Calçado (cabernet sauvignon), chardonnay barricado, espumante moscatel e brut. Cada um custará R$ 55 com a taça vidro personalizada. Quem reutilizá-la para mais uma dose pagará R$ 35.

— Não será taça de acrílico, serviremos em uma taça apropriada para tomar vinho — enfatiza Janaina, argumentando que o material influencia na experiência do consumidor.

A ideia é vender 300 taças na primeira semana da Janela do Vinho. Com isso, o restaurante espera ampliar em até 200% a venda de vinho. A obra do espaço levou 45 dias. O investimento não foi informado.

Projeto de como ficará o espaço da "Janela do Vinho" do Grupo Jolimont em Gramado. Jolimont / Divulgação

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)