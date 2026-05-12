Turismo gaúcho intensifica queda e está 23% abaixo do pré-enchente

Vem piorando o desempenho do turismo no Rio Grande do Sul. Fevereiro, dado mais recente do IBGE, trouxe o quarto mês consecutivo de queda. O recuo foi de 2% nas atividades do setor sobre março.
Mas o dado que mais impressiona é que o turismo gaúcho está 23,2% abaixo do pico histórico e de abril de 2024, mês anterior à enchente. Ou seja, não conseguiu de recuperar.
Naquele período, vinha em uma trajetória de crescimento até atingir a máxima. Desde então, não chegou-se nem perto.
Atualização: A coluna tratou do assunto com o secretário estadual do Turismo, Raphael Ayub, na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha (ouça aqui). Ele disse apostar no lançamento da campanha do inverno gaúcho para melhorar os resultados como costuma ocorrer a partir de abril. Sobre a situação dos cânions de Cambará do Sul (veja no estudo abaixo da Embratur), Ayub diz buscar agenda sobre o assunto no Ministério do Turismo, já que a concessão dos parques é federal.
Em 2025, a Embratur, agência do governo federal para promoção internacional do turismo no Brasil, elaborou o Plano Brasis com diagnóstico de Estados, estratégias e plano de ação para o setor. Veja o que apontou para o Rio Grande do Sul:
Mercados de origem de turistas estratégicos para o RS:
Consolidados:
- Argentina
- Chile
- Paraguai
- Uruguai
Essenciais:
- Alemanha
- Estados Unidos
- Portugal
De crescimento:
- Itália
- Peru
Destinos para o turista internacional
Principais:
- Porto Alegre
- Gramado e Canela
- Cambará do Sul (Cânions)
Secundários:
- Bento Gonçalves e Garibaldi
- Caxias do Sul
- Pelotas
Emergentes:
- São Miguel das Missões
- Santana do Livramento
- Torres
- São José dos Ausentes
- Nova Petrópolis
O que o "trade" nacional quer vender do RS ao mercado internacional
(Pesquisa com 36 empresas que recebem turistas estrangeiros)
- Geoparque Cânions do Sul
- 33,3% têm interesse em incluir o destino no portfólio, mas têm dificuldade de fazer negócios
- 8,3% indicam necessidade de renovação do que é oferecido
* Embratur sugere expandir a presença do RS nas grandes operadoras de viagens de Portugal. Recomenda diversificar com produtos do perfil do mercado, exemplificando com a inserção do produto Cânions do Sul.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: súper lança cartão de crédito, avanço no porto de R$ 6,5 bi e RJ da Cotribá suspensa
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)