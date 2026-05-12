Turismo gaúcho intensifica queda e está 23% abaixo do pré-enchente

Gramado sente queda na taxa de ocupação dos hotéis, o que até fez a cidade suspender novos projetos. Cleiton Thiele / Reprodução

Vem piorando o desempenho do turismo no Rio Grande do Sul. Fevereiro, dado mais recente do IBGE, trouxe o quarto mês consecutivo de queda. O recuo foi de 2% nas atividades do setor sobre março.

Mas o dado que mais impressiona é que o turismo gaúcho está 23,2% abaixo do pico histórico e de abril de 2024, mês anterior à enchente. Ou seja, não conseguiu de recuperar.

Naquele período, vinha em uma trajetória de crescimento até atingir a máxima. Desde então, não chegou-se nem perto.

Atualização: A coluna tratou do assunto com o secretário estadual do Turismo, Raphael Ayub, na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha (ouça aqui). Ele disse apostar no lançamento da campanha do inverno gaúcho para melhorar os resultados como costuma ocorrer a partir de abril. Sobre a situação dos cânions de Cambará do Sul (veja no estudo abaixo da Embratur), Ayub diz buscar agenda sobre o assunto no Ministério do Turismo, já que a concessão dos parques é federal.

Em 2025, a Embratur, agência do governo federal para promoção internacional do turismo no Brasil, elaborou o Plano Brasis com diagnóstico de Estados, estratégias e plano de ação para o setor. Veja o que apontou para o Rio Grande do Sul:

Mercados de origem de turistas estratégicos para o RS:

Consolidados:

Argentina

Chile

Paraguai

Uruguai

Essenciais:

Alemanha

Estados Unidos

Portugal

De crescimento:

Itália

Peru

Destinos para o turista internacional

Principais:

Porto Alegre

Gramado e Canela

Cambará do Sul (Cânions)

Secundários:

Bento Gonçalves e Garibaldi

Caxias do Sul

Pelotas

Emergentes:

São Miguel das Missões

Santana do Livramento

Torres

São José dos Ausentes

Nova Petrópolis

O que o "trade" nacional quer vender do RS ao mercado internacional

(Pesquisa com 36 empresas que recebem turistas estrangeiros)

Geoparque Cânions do Sul

33,3% têm interesse em incluir o destino no portfólio, mas têm dificuldade de fazer negócios

8,3% indicam necessidade de renovação do que é oferecido

* Embratur sugere expandir a presença do RS nas grandes operadoras de viagens de Portugal. Recomenda diversificar com produtos do perfil do mercado, exemplificando com a inserção do produto Cânions do Sul.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)